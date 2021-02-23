СМИ: в Египте утонули две рыбацкие лодки

КАИР, 23 февраля. /ТАСС/. Две рыбацкие лодки с 13 египтянами на борту утонули в понедельник в озере в районе Бург-эль-Араб в пригороде северной столицы Александрии. Об этом сообщило издание Veto.

Как отмечается, все 13 человек были членами одной бедуинской семьи. Среди них были дети. К настоящему моменту извлечены тела семерых погибших, поиски остальных продолжаются, несмотря на ночное время. К операции подключены дополнительные отряды спасательных служб.

По информации издания, семья выехала на двух лодках на пикник на небольшой остров, расположенный посреди озер, используемых для рыбных ферм. Во время возвращения домой вечером лодки по не установленным пока причинам перевернулись, и люди оказались в холодной воде.