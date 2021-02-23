В США задержали жену бывшего главаря наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов США задержали в понедельник в штате Вирджиния по обвинению в причастности к наркотрафику Эмму Коронель Аиспуро, которая является супругой бывшего главаря наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства юстиции США.

Аиспуро является гражданкой США и Мексики. Она была задержана в международном аэропорту имени Даллеса. Как ожидается, во вторник Аиспуро предстанет перед федеральным судом столичного округа Колумбия. Заседание пройдет по видеосвязи.

Как следует из заявления, Аиспуро обвиняют в причастности к сговору с целью ввоза в США кокаина, героина, марихуаны и метамфетамина. Кроме того, она якобы оказывала содействие супругу в побеге из тюрьмы в Мексике в 2015 году. После нового ареста Гусмана в 2016 году Аиспуро, по данным властей США, планировала вновь помочь ему в организации побега из тюрьмы в Мексике.

Гусман по прозвищу Коротышка в 2017 году был экстрадирован из Мексики в США по запросу американских властей. В феврале 2019 года жюри присяжных суда Восточного округа штата Нью-Йорк признало его виновным в участии в преступном сообществе, в сговоре с целью производства и распространения наркотиков, в применении огнестрельного оружия и в сговоре с целью легализации доходов от оборота наркотиков. В июле 2019 года Гусман был приговорен к пожизненному тюремному заключению, а также дополнительно еще к 30 годам тюрьмы. Он отбывает наказание в тюрьме максимально строгого в США режима в американском штате Колорадо.