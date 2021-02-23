На Филиппинах задержали девять потенциальных террористок-смертниц

БАНГКОК, 23 февраля. /ТАСС/. Силы безопасности Филиппин задержали в провинции Сулу девять женщин, которые могут быть террористками-смертницами. Об этом во вторник сообщила медиагруппа ABS - CBN.

По ее данным, подозреваемые были задержаны еще 19 февраля в трех разных районах островной провинции. Отмечается, что все они связаны с лидерами и членами группировки "Абу Сайяф" (присягнула на верность запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"). Некоторые из них являются родственницами организатора взрыва в одной из церквей в Сулу в январе 2019 года, в результате которого погибли 22 человека и более 100 пострадали.

Сообщается, что у задержанных были конфискованы компоненты для создания самодельных взрывных устройств. Женщинам будут предъявлены обвинения в незаконном хранении взрывчатых веществ.

"Пусть это послужит четким сигналом для сторонников и оставшихся членов группировки "Абу Сайяф", - отметил командующий Объединенной оперативной группы Сулу генерал-майор Уильям Гонсалес. - Мы всегда готовы приветствовать тех, кто желает стать законопослушным, но в случае отказа мы обязательно выследим вас и воспрепятствуем нанесению ущерба общинам".

На территории Филиппин активно действуют различные радикальные религиозные и повстанческие группировки. В их числе "Абу Сайяф", боевики которой часто берут в заложники людей из числа иностранных туристов. Кроме этого, на протяжении более четырех десятилетий в стране продолжается противостояние леворадикальной повстанческой группировки "Новая народная армия" и правительственных сил. За эти годы жертвами столкновений стали свыше 40 тыс. человек.