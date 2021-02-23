В МЧС сообщили, что горение на газопроводе в Оренбургской области не наблюдается

ТАСС, 23 февраля. Горение на участке газопровода "Союз" в Оренбургской области, на котором утром во вторник произошел взрыв, не наблюдается, сообщили журналистам в пресс-службе областного ГУ МЧС.
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"По состоянию на 15:00 на поврежденном газопроводе горения не наблюдается, проводятся работы по расчистке дороги к месту происшествия, ориентировочно расстояние составляет 3 км", - написано в сообщении.
На место происшествия выехала специальная техника для проведения восстановительных работ. Там работают 112 человек и 41 единица техники, включая 51 человека и 14 единиц техники от МЧС.
Пожар начался после взрыва на магистральном газопроводе "Союз" в Оренбургской области. Источник в экстренных службах отмечал, что на газопроводе происходит факельное горение.