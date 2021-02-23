В Сочи столкнулись автобус и иномарка

СОЧИ, 23 февраля. /ТАСС/. Автобус и иномарка столкнулись в Сочи во вторник, к врачам за помощью обратились четыре человека, сообщили ТАСС в пресс-службе городского подразделения ГИБДД.

"По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Skoda, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества и допустил столкновение с автобусом. За [медицинской] помощью обратились четыре человека", - сказал собеседник, не уточнив, какого именно рода помощь от врачей потребовалась.

Он пояснил, что ДТП произошло на улице Олимпийской в Адлерском районе Сочи. Организовано реверсивное движение.

По его данным, в настоящее время на месте работает скорая помощь и сотрудники полиции.