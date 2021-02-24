СМИ: хакеры распространили данные почти 500 тыс. пациентов французских клиник

ПАРИЖ, 24 февраля. /ТАСС/. База данных с подробной личной и медицинской информацией почти полумиллиона французов распространяется на хакерских форумах. Об этом сообщила во вторник газета Liberation.

По ее данным, список из 491 840 имен содержит весьма подробные сведения: логин и пароль учетных записей, номер соцстрахования, дату рождения, адрес проживания, а также различные медицинские данные вплоть до истории болезни и прописанных лекарств. В общей сложности на одного человека в списке может быть до 60 позиций с его личной информацией.

Газета провела расследование после публикации интернет-журналиста Дамьена Банкаля, который разместил соответствующее предупреждение в своем блоге Zataz еще 14 февраля. Издание выяснило, что все данные были собраны примерно в 30 лабораториях, расположенных преимущественно на северо-западе Франции. Все они использовали одинаковое программное обеспечение для обработки и хранения информации о пациентах. Кража данных, согласно газете, произошла в период с 2015 года по конец 2020 года.

22 февраля Банкаль опубликовал в своем блоге еще один материал, в котором утверждает, что смог выйти на хакера, который за $1 тыс. продавал базу данных о 50 тыс. врачей из больниц по всей стране, в том числе их рабочую переписку. Информацию о появлении этой базы данных с 4 февраля на одном их хакерских форумов распространил 18 февраля Правительственный центр мониторинга, предупреждения и реагирования на кибератаки при Национальном агентстве безопасности информационных систем Франции.