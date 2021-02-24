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СМИ: в Японии пассажиры оказались заблокированы на ночь в поезде из-за снегопада

Никто из них не пострадал, сообщило агентство Kyodo

ТОКИО, 24 февраля. /ТАСС/. Одиннадцать пассажиров поезда на севере Японии были вынуждены провести ночь в составе, который оказался заблокирован из-за мощного снегопада. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что люди, оказавшиеся заблокированными в экспрессе из шести вагонов на одной из веток самой северной префектуры Хоккайдо, были освобождены только под утро. В то же время подчеркивается, что никто из них не пострадал и не жаловался на плохое самочувствие. Вагоны все время отапливались, в поезде также имелся туалет. Под утро всем пассажирам предоставили завтрак.

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