В Оренбургской области полностью восстановили газоснабжение после разрыва трубопровода

ОРЕНБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Прерванное из-за аварии на магистральном трубопроводе газоснабжение восстановили в Оренбургской области, сообщили журналистам в среду в ГУ МЧС России по региону.

"В 04:45 (02:45 мск) газоснабжение полностью восстановлено", - сказано в распространенном сообщении.

По данным пресс-службы компании "Газпром трансгаз Екатеринбург", в 02:46 мск начали заполнять участок газопровода газом, поэтапно давление подается на все газораспределительные станции.

Как сообщал ТАСС, во вторник утром в Оренбургской области на участке 108-го км магистрального газопровода "Союз" произошел разрыв с возгоранием. В результате происшествия также была нарушена работа расположенного рядом магистрального газопровода "Оренбург - Новопсков".

Без газа остались 863 частных дома, в которых проживают 1 820 человек, включая 498 детей. Газоснабжения также лишились 11 социально значимых учреждений: школы, детские сады, фельдшерско-акушерские пункты. Снижение давления газа наблюдалось в сети Илекского, Ташлинского районов и Соль-Илецкого городского округа.

23 и 24 февраля в Оренбургской области температура воздуха опустилась ниже минус 25 градусов, порывы ветра - до 21 м/c. Из-за сильной метели местами видимость снизилась до 500-1000 метров.