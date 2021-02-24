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В Подмосковье три человека погибли при пожаре в доме

Двое погибших - дети

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Три человека стали жертвами пожара в частном жилом доме в Солнечногорском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в среду в экстренных службах.

"Пожар произошел в двухэтажном доме в деревне Лугинино на площади 150 кв. м. При тушении пожара обнаружены тела трех погибших", - сказал собеседник агентства.

Сейчас пожар потушен. В экстренных службах уточнили, что дом сгорел полностью.

В пресс-службе прокуратуры Московской области ТАСС сообщили, что при пожаре погибли два ребенка и мужчина. 

"Возгорание произошло сегодня утром в частном жилом доме. В результате пожара погиб мужчина и двое детей", - сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура в ходе проверки установит причины и условия произошедшего. На место происшествия выехал Солнечногорский городской прокурор Артем Шишов.

В новость внесены изменения (09:09 мск) - добавлены подробности после третьего абзаца.

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