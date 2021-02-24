В Подмосковье три человека погибли при пожаре в доме

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Три человека стали жертвами пожара в частном жилом доме в Солнечногорском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в среду в экстренных службах.
"Пожар произошел в двухэтажном доме в деревне Лугинино на площади 150 кв. м. При тушении пожара обнаружены тела трех погибших", - сказал собеседник агентства.
Сейчас пожар потушен. В экстренных службах уточнили, что дом сгорел полностью.
В пресс-службе прокуратуры Московской области ТАСС сообщили, что при пожаре погибли два ребенка и мужчина.
"Возгорание произошло сегодня утром в частном жилом доме. В результате пожара погиб мужчина и двое детей", - сообщили в надзорном ведомстве.
Прокуратура в ходе проверки установит причины и условия произошедшего. На место происшествия выехал Солнечногорский городской прокурор Артем Шишов.
В новость внесены изменения (09:09 мск) - добавлены подробности после третьего абзаца.