В Волгограде задержали студента, станцевавшего на Мамаевом кургане

ВОЛГОГРАД, 24 февраля. /ТАСС/. Волгоградские полицейские установили и задержали студента, станцевавшего на Мамаевом кургане. Об этом сообщила в среду журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.

"Станцевавший на Мамаевом кургане студент установлен и задержан полицией", - сказала Смольянинова. Она уточнила, что сотрудники полиции пытаются обнаружить в одной из социальных сетей видеозапись, на которой молодой человек танцует у подножия Мамаева кургана. По ее результатам поиска примут решение.

Ранее интернет-издание v1.ru сообщало, что местный блогер опубликовал в своем профиле в соцсети TikTok видео, где он раздетый по пояс танцует у подножия скульптуры "Родина-мать" на Мамаевом кургане в Волгограде.

"Установлено, что видеоролик снял 20-летний житель Городищенского района - студент Волгоградского института управления - филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Свои действия он объяснил тем, что хотел привлечь подписчиков на свой интернет-канал", - отметила руководитель пресс-службы областного главка МВД.