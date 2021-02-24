На Чукотке двух полицейских подозревают в избиении местного жителя

ТАСС, 24 февраля. Следователи в Чукотском автономном округе возбудили уголовное дело в отношении двух полицейских по факту превышения должностных полномочий с применением насилия. Об этом сообщается в среду на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Двое сотрудников МО МВД России "Билибинский", проверяя информацию о незаконной реализации 36-летним мужчиной алкогольной продукции в селе Рыткучи Чаунского района Чукотского автономного округа, в нарушение требований ФЗ РФ "О полиции", незаконно применили в отношении него физическую силу и специальные средства, в результате чего потерпевшему были причинены множественные телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Проводятся следственные действия для установления обстоятельств произошедшего. По данным регионального МВД, в случае установления вины сотрудников полиции их уволят из органов внутренних дел, "их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - уточняется в сообщении полиции в среду.

Статья УК РФ "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств" предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет с лишением права занимать определенные должности.