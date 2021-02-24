Уголовное дело возбуждено после гибели семьи в пожаре в Подмосковье

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели семьи из четырех человек в частном доме в подмосковной деревне Пешково. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По данному факту следственным отделом по Ногинску ГСУ Следственного комитета России по Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Предварительной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем", - сообщила Врадий. В результате пожара погибли двое взрослых и двое детей, также пострадала восьмилетняя девочка, она госпитализирована.

Прокуратура начала проверку по факту ЧП.