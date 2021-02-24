В Башкирии вынесли приговор водителю, совершившему наезд на двух девочек

ТАСС, 24 февраля. Стерлитамакский городской суд признал виновным в ДТП Василия Титарчука, который наехал на двух девочек 14 лет, и приговорил его к семи годам лишения свободы с компенсацией морального вреда в пользу потерпевших на сумму 1,8 млн рублей. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Башкирии в официальном Telegram-канале.

"Он [Титарчук] признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения"). Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев. Также суд взыскал моральный вред в пользу потерпевших в размере 1 млн 800 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в июне 2020 года обвиняемый, управляя автомобилем Lada-Kalina, превысил установленную скорость, не справился с управлением и выехал на тротуар, где совершил наезд на двух девочек-подростков 14 лет. В прокуратуре отмечают, что водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

От полученных травм одна из девушек умерла в скорой помощи, вторая получила травмы, которые повлекли тяжкий вред ее здоровью - она осталась инвалидом.

После ДТП водитель попытался скрыться с места происшествия, но его задержали очевидцы. Мужчина признал свою вину.