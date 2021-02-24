В Москве возбудили уголовное дело по факту убийства женщины

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Тело молодой женщины с множественными колотыми ранениями обнаружено в квартире жилого дома на севере Москвы. Как сообщила в среду ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, возбуждено уголовное дело об убийстве.

"23 февраля в квартире жилого дома на Беговой улице обнаружено тело женщины 1989 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных колотых ранений и телесных повреждений", - сказала она.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, 31-летней женщине нанесли не менее 20 колотых ранений теменной и затылочной областей головы, правого и левого предплечий. Сейчас устанавливается подозреваемый в этом убийстве.