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На юго-востоке Москвы полицейский ранил мужчину из травматического пистолета

Пострадавшего отпустили после оказания медпомощи

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Полицейский ранил из травматического пистолета мужчину в ходе конфликта на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Около дома 29 по улице Марьинский парк инспектор ДПС в ходе возникшего конфликта с ранее неизвестным ему мужчиной выстрелил в него из травматического пистолета", - сказал собеседник агентства. Устанавливаются причины и обстоятельства конфликта.

В пресс-службе столичного главка полиции подтвердили ТАСС, что инспектор ДПС ранил мужчину из пистолета во время конфликта и находился в свободное от службы время. В полиции отметили, что травматический пистолет зарегистрирован в установленном порядке. Пострадавший был отпущен после оказания медпомощи. "Собранные материалы для принятия процессуального решения направлены в следственные органы. Проводится служебная проверка", - сообщили в главке.

В новость были внесены изменения (13:40 мск) — добавлены подробности по тексту.

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