БРЮССЕЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. В Бельгии 14 человек будут судить за возможное содействие в организации терактов в Париже в 2015 году. Об этом сообщил в среду бельгийский телеканал RTBF со ссылкой на представителей генеральной прокуратуры королевства.

По данным СМИ, речь идет о друзьях и родственниках террористов, которые помогали им. Так, предполагается, что некоторые из них предоставляли террористам жилье, другие помогали скрываться от правосудия. Более того, два человека подозреваются в незаконном владении оружием и фальсификации документов.

Серия терактов произошла в ночь на 14 ноября 2015 года в Париже. В концертном зале Bataclan террористы захватили заложников. Атаки также были совершены на бульваре Шарон, бульваре Вольтер, на улице Фонтен-о-Руа и на улице Алибер. В столичном пригороде Сен-Дени у стадиона Stade de France, где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии, прогремели взрывы. Террористы использовали взрывные устройства и расстреливали людей из автоматического оружия.

В результате нападений террористов погибли 130 человек, еще около 350 пострадали. Атаки совершили девять террористов.

В ходе расследования было установлено, что террористическая ячейка, связанная с террористической организацией "Исламское государства" (ИГ, запрещена в России), которая спланировала и осуществила теракты во Франции базировалась в бедной брюссельской коммуне Моленбек, несколько участников группы были местными жителями. Для террористов в Бельгии были сняты несколько квартир. Следственные действия на территории Бельгии осложнялись недоверием к властям и правоохранителям представителей эмигрантских сообществ Брюсселя, среди которых скрывались террористы.

22 марта 2016 года трое смертников из числа той же террористической ячейки устроили взрывы в аэропорту и метро Брюсселя, в результате которых погибли 35 человек и около 300 получили ранения. После этого в ходе серии антитеррористических операций, продолжавшихся во Франции и Бельгии в течение всего 2016 года, полиция объявила о выявлении и задержании всех остающихся в Европе членов этой группы и их пособников.