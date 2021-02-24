Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 24 февраля. /ТАСС/. Две женщины погибли в результате пожара в жилом доме в поселке Савинский в Плесецком районе Архангельской области, говорится в среду в сообщении пресс-службы региональной диспетчерской службы 112.

"При пожаре в Плесецком районе погибли две женщины. Пожарные ПЧ-58 пос. Савинский до сих пор продолжают работу на месте пожара, произошедшего накануне вечером на ул. Дачной. Около полуночи пожарным удалось обнаружить останки одной из погибших женщин. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре в двухквартирном доме поступило 23 февраля в 19:39 мск. В той части дома, откуда началось горение, остались две женщины 1973 и 1937 г. р. По информации от очевидцев, в этой квартире также находился мужчина в состоянии опьянения. По его словам, когда начался пожар, женщины вытолкнули его за дверь, а сами выйти не успели.

Дом значительно поврежден огнем и для проживания не пригоден. Обстоятельства произошедшего выясняются. Предполагаемая причина - аварийный режим работы электрической сети.