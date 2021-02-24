Жительница Новгородской области получила 2,5 года колонии за убийство двоих детей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 февраля. /ТАСС/. Суд признал жительницу Новгородской области виновной в убийстве двоих новорожденных детей. Приговором суда ей назначили наказание в виде двух с половиной лет колонии-поселения, об этом в среду сообщает пресс-служба Новгородского районного суда.

"Приговором Солецкого районного суда Новгородской области [женщина] осуждена за совершение преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ, - убийство матерью новорожденного ребенка сразу после родов. Суд пришел к выводу о необходимости назначения подсудимой наказания в виде лишения свободы и назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

На судебном заседании установлено, что жительница одной из деревень Шимского района в июле прошлого года родила в бане двоих детей. После родов женщина опустила детей головами в ведро с водой. Когда дети перестали подавать признаки жизни, женщина вышла из бани, оставив детей там. Для того, чтобы скрыть преступление, женщина выкинула тела детей в выгребную яму туалета деревенского дома.

Свою вину женщина признала в полном объеме. Сама обвиняемая является многодетной матерью еще шестерых детей. Приговором суда женщине назначили два с половиной года колонии-поселения. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.