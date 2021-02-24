Жителя Владикавказа приговорили к 16 годам колонии за убийство бывшей супруги

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 февраля. /ТАСС/. Жителя Владикавказа приговорили за убийство бывшей супруги к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Северной Осетии.

"Прокуратурой Республики Северная Осетия - Алания поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя Владикавказа. Он признан виновным в угрозе убийством, покушении на убийство двух лиц, из хулиганских побуждений и убийстве. Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Установлено, что в ночь на 3 ноября 2018 года возле одного из баров во Владикавказе подсудимый в ходе конфликта с двумя мужчинами нанес им несколько ударов ножом. Ранее 18 сентября 2019 года он, будучи под домашним арестом, приехал на работу к бывшей супруге, где в ходе ссоры на почве ревности нанес девушке более 15 ножевых ранений и скрылся с места преступления.

Девушка была экстренно доставлена в медицинское учреждение, где, несмотря на усилия врачей, умерла от полученных ранений, не приходя в сознание.

Судом удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны о возмещении морального вреда в размере 3 млн рублей.