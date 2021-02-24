В Москве задержан создатель фейковых-интернет магазинов, похитивший свыше 6,5 млн рублей

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали москвича, который создал несколько фиктивных интернет-магазинов по продаже мобильных телефонов и электроники, через которые похитил у покупателей свыше 6,5 млн рублей, предлагая товар по цене значительно ниже рыночной. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в прошлом году житель Красногорска решил купить через интернет-магазин дорогостоящий ноутбук. Он сделал заказ, внес предоплату на указанный банковский счет, после чего продавец перестал выходить на связь, а интернет-магазин перестал функционировать. Оплаченный товар мужчина также не получил. По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

"В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан на территории Москвы. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление житель столицы. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Волк.

В ходе обысков у подозреваемого изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, печати различных государственных учреждений, документы с признаками подделки, бланки и удостоверения, а также другие электронные носители информации. "Имеются основания полагать, что фигурант может быть причастен к 60 эпизодам мошеннических действий. Общий материальный ущерб может превышать 6,5 млн рублей", - сказала представитель МВД.