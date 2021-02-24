В Калмыкии двух полицейских приговорили к восьми и четырем годам колонии за взяточничество

ЭЛИСТА, 24 февраля. /ТАСС/. Суд в Калмыкии приговорил двух сотрудников полиции к восьми годам и четырем годам и одному месяцу колонии строгого режима за получение взятки группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщила в среду пресс-служба прокуратуры республики.

"Прокуратурой Юстинского района поддержано гособвинение по уголовному делу в отношении двух сотрудников полиции, обвиняемых в получении взятки группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством; злоупотреблении должностными полномочиями и посредничестве в злоупотреблении должностными полномочиями. Юстинский районный суд приговорил одного сотрудника полиции к колонии строгого режима сроком на восемь лет, второго - к четырем годам и одному месяцу колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Как было установлено судебным следствием, полицейские 1 апреля 2020 года остановили местного жителя, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В салоне служебного автомобиля они потребовали от него и получили взятку в размере 10 тыс. рублей наличными и 30 тыс. рублей путем перевода на банковскую карту посредника, пообещав не составлять протокол об административном правонарушении.

Чтобы скрыть факт получения взятки на случай, если мужчина сообщит в правоохранительные органы о совершенном в отношении него преступлении, полицейские привлекли его к административной ответственности по ст. 12.6 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, в виде штрафа в размере 1 тыс. рублей, уточнили в пресс-службе прокуратуры.

"Суд также лишил сотрудников полиции права занимать должности на госслужбе в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок пять и четыре года соответственно и лишил специальных званий. Местному жителю суд назначил наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил", - добавили в пресс-службе ведомства.