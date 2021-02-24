Следователи возбудили дело по факту гибели ребенка при пожаре Ивановской области

ТАСС, 24 февраля. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двухлетнего ребенка на пожаре в частном доме в Шуе Ивановской области. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

"Следственным отделом по городу Шуя следственного управления СК РФ по Ивановской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела двухлетнего ребенка при тушении пожара в частном доме в городе Шуе по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, пожар в деревянном доме в Шуе произошел 22 февраля. После того, как возгорание было потушено, под завалами обрушившегося дома обнаружили тело ребенка. Известно, что брат-близнец погибшего ребенка и их родители остались живы. По предварительным данным, очаг возгорания находился в детской комнате, причина пожара устанавливается.