Вертолет совершил вынужденную посадку в Ямало-Ненецком автономном округе

ТАСС, 24 февраля. Вертолет авиакомпании АК "ЮТэйр-Вертолетные услуги", выполнявший рейс Тарко-Сале - Сургут, совершил вынужденную посадку в 50 км от Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ). Повреждений и пострадавших нет, сообщила журналистам пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

"24 февраля воздушное судно Ми-8М авиакомпании "ЮТэйр-Вертолетные услуги", выполнявшее рейс 9525 по маршруту Тарко-Сале - Сургут, в связи с увеличением температуры главного редуктора произвело вынужденную посадку на площадку, которая находится в 50 км от Ноябрьска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посадка произведена благополучно. Повреждений вертолета и пострадавших нет. На борту находились три члена экипажа авиакомпании, пассажиров не было. Сейчас экипаж ожидает прибытия другого вертолета, все размещены в отапливаемом помещении для работников-вахтовиков.

Причины происшествия устанавливаются. Сургутским транспортным прокурором организована проверка о безопасности полетов.