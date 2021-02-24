Россия договорилась с турецким судовладельцем о буксировке судна April

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Росморречфлот подписал соглашение с турецким судовладельцем о буксировке иностранного судна April, моряки которого были эвакуированы с отравлением в порт Кавказ. Как сообщили ТАСС в Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот), ожидается поступление соглашения от компании-судовладельца.

"Росморречфлот достиг договоренности с турецким владельцем аварийного судна April о его буксировке. С судовладельцем согласованы все параметры по буксировке, ожидаем поступления подписанного договора компании-судовладельца", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в Росморречфлоте, водолазы завтра с утра осмотрят подводную часть судна на предмет его готовность к бурсировке. "После завершения подготовки к буксировке в зависимости от погодных условий завтра или послезавтра начнется буксировка судна в Турцию", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что буксир "Меркурий" 20 февраля снял пятерых пострадавших моряков с борта April, они были переданы береговым службам, госпитализированы в Темрюкскую центральную районную больницу, предварительный диагноз - отравление неясной этиологии. Как отметили в Росморречфлоте, причиной отравления моряков с судна April могли стать химикаты, которые они перевозили. Тело умершего моряка пока остается на судне, по предварительным данным, это гражданин Турции. В министерстве здравоохранения Краснодарского края сообщали, что состояние моряков удовлетворительное.

Росморречфлот ранее сообщил, что на судне April под панамским флагом, которое, по предварительной информации, принадлежит турецкому судовладельцу, предположительно, отравились шесть членов команды. На борту находились пятеро граждан Турции, один из которых умер, двое граждан Грузии и один гражданин Украины.