Источник: сообщения о "минировании" школ в Петербурге оказались ложными

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Сообщения о "минировании" трех школ в Санкт-Петербурге, поступившие в среду днем в экстренные службы, оказались ложными, в ходе проверки опасных предметов не обнаружено.

"Все сообщения ложные, ничего [опасного] не нашли", - сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

Ранее в среду в экстренных службах агентству сообщили, что от анонимного заявителя поступило сообщение о том, что три школы в Выборгском и Калининском районах якобы заминированы. Занятия в учебных заведениях были прерваны, детей эвакуировали.