Организатора убийства директора компании-перевозчика "Рязаньтрансавто" осудили на 11 лет

ТАСС, 24 февраля. Организатор заказного убийства известного рязанского бизнесмена Алексея Громова, руководившего компанией-перевозчиком "Рязаньтрансавто", приговорен к 11 годам лишения свободы и выплате компенсации в размере 900 тыс. рублей. Об этом в среду сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Рязанской области.

Утром 26 сентября 2019 года на дороге между Спасском-Рязанским и селом Фатьяновка в автомобиле было обнаружено тело бизнесмена с огнестрельными ранениями. Убитым оказался директор компании-перевозчика "Рязаньтрансавто" известный в Рязанской области бизнесмен Алексей Громов.

"Приговором суда виновному по совокупности преступлений назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Кроме того, судом частично удовлетворен иск потерпевшей о компенсации морального вреда на сумму 900 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнили в следственном управлении, обвиняемый и его сообщники дали признательные показания, активно содействовали следствию, в связи с чем с ними заключены досудебные соглашения о сотрудничестве и уголовные дела в отношении каждого выделены в отдельное производство. Организатор преступления признан виновным по ч. 4, 5 ст. 33, ч. 2 ст. 105 ("Подстрекательство, а также пособничество убийству по найму"), ч. 2 ст. 222 ("Незаконное приобретение, хранение и перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору"), ч. 2 ст. 326 УК РФ ("Уничтожение идентификационного номера, номера кузова и двигателя транспортного средства в целях эксплуатации транспортного средства группой лиц по предварительному сговору").

Следствием и судом установлено, что обвиняемый, зарегистрированный в Ставропольском крае, но проживающий в Московской области, за крупное денежное вознаграждение согласился организовать совершение убийства 38-летнего рязанского бизнесмена. Для этого он нашел исполнителей - двоих уроженцев Ставропольского края, совместно с которыми были приобретены огнестрельное оружие и боеприпасы. В сентябре 2019 года на автодороге подельники обвиняемого остановили машину предпринимателя, инсценировав поломку собственного автомобиля, после чего исполнители застрелили потерпевшего, а затем уничтожили идентификационный знак автомобиля, номера кузова и двигателя и скрылись с места преступления, покинув регион. Обвиняемого и его сообщников задержали на территории Московской области через несколько недель.

Ранее исполнитель заказного убийства был приговорен судом к 14 годам лишения свободы, а его подельник - к 12 годам лишения свободы. Расследование уголовного дела в отношении заказчика преступления находится на завершающем этапе расследования.