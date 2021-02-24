Проблемы с водоснабжением возникли в девяти поселках Кировской области из-за морозов

КИРОВ, 24 февраля. /ТАСС/. Коммунальные службы в Кировской области устраняют вызванные аномальными морозами аварии на сетях, из-за которых в девяти поселках возникли проблемы с водоснабжением, сообщили в среду в пресс-службе правительства области.

В регионе несколько дней держится аномально холодная погода, по ночам температура воздуха местами опускается до минус 30 - 34 градусов.

"В период аномально низких температур на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Кировской области был введен режим повышенной готовности: усилен контроль за работой объектов жизнеобеспечения, выведены на дежурство дополнительные оперативные бригады. Коммунальные службы оперативно устраняют аварии на сетях. На данный момент на контроле остаются девять населенных пунктов из-за возникновения трудностей с организацией холодного водоснабжения", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в поселке Подосиновец перемерз водопровод, в связи с чем жители остались без воды. "На место аварии оперативно выехала бригада для восстановления водоснабжения, ремонтные работы продолжаются", - отмечается в сообщении. Также нарушено холодное водоснабжение в Ежихе Котельнического района, вода жителям поселка подается по графику. Причину сейчас выясняют специалисты. Кроме того, за февраль в регионе зафиксировали восемь нарушений на сетях теплоснабжения.