Губернатор Петербурга поручил усилить профилактику телефонного мошенничества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Районные администрации в Санкт-Петербурге организуют разъяснительную работу среди горожан старшего поколения для того, чтобы научить их распознавать мошенников, которые обманным путем заставляют людей отдавать им свои сбережения. Как сообщила в среду пресс-служба городской администрации, поручение о проведении такой работы дал губернатор Петербурга Александр Беглов на совещании с представителями районов.

"Сегодня очень важно научить людей распознавать мошеннические схемы. Это, в том числе, и продажа биологически активных добавок по несусветным ценам. В первую очередь, необходимо защитить пожилых людей. Нужно повышать финансовую грамотность горожан, чтобы они понимали опасность телефонных звонков от мошенников, которые хотят навязать ненужные продукты и услуги, а зачастую - просто выманить деньги, прикидываясь официальными лицами", - привела пресс-служба слова губернатора.

Как отметили представители Смольного, в 2020 году в Петербурге снизилось количество квартирных краж, грабежей, разбойных нападений и автоугонов, но "злоумышленники стали чаще совершать преступления в сфере IT, связанные с хищением денег с использованием интернета и средств мобильной связи - так называемые бесконтактные или дистанционные способы хищений".

Жертвами мошенников становятся чаще всего пожилые горожане, не обладающие достаточными навыками использования современных технологий, и подростки. По мнению представителей городской администрации, для предупреждения этих преступлений необходимо масштабное информирование о возможных противоправных действиях.