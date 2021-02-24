Бездомные собаки напали на трех оленей в нацпарке "Лосиный остров"

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Три пятнистых оленя из нацпарка "Лосиный остров" погибли после нападения бездомных собак. Причиной агрессивности бездомных животных стали сильные морозы, сообщили ТАСС в пресс-службе Минприроды России в среду.

"В период с 22 по 24 февраля на территории Лосиной биостанции стая бездомных собак совершила два нападения на пятнистых оленей. Три особи получили тяжелые ранения, несовместимые с жизнью, - говорится в сообщении. - Факты нападения фиксируются ежегодно, особенно в холодные зимы".

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что бродячие собаки загрызли трех оленей в нацпарке "Лосиный остров".

Дальневосточные пятнистые олени были завезены в Лосиный остров в 70-е годы прошлого века. Популяция обитает в заповедной и особо охраняемой зонах нацпарка неподалеку от Лосиной биостанции. Численность популяции выросла за эти годы в 10 раз, основную опасность для нее представляют дикие собаки.