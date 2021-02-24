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Полиция в Кирове возбудила дело после инцидента в магазине, где ударили инвалида

По подозрению в совершении преступления задержан 33-летний местный житель

КИРОВ, 24 февраля. /ТАСС/. Полиция в Кирове возбудила уголовное дело после инцидента в одном из магазинов города, где мужчина пнул мешавшего пройти инвалида, сообщили в региональном управлении МВД.

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором запечатлен момент, как мужчина ударяет ногой в спину человека, который мешал ему пройти. Авторы видео сообщили, что пострадавший - инвалид, после удара он отлетел, ударился и упал на колени.

"Личности установили. Возбудили дело по ст. 116 УК РФ ("Побои")", - сказал собеседник агентства.

Как уточняется на сайте УМВД по региону, 33-летний подозреваемый местный житель задержан и доставлен в управление МВД России по Кирову. В сообщении отмечается, что инвалида ударили при входе в магазин.

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