В МВД сообщили, что угрожавший взрывом в метро Москвы имел при себе страйкбольные гранаты

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Страйкбольные гранаты изъяты у мужчины, который угрожал взрывом на станции столичной подземки "Славянский бульвар", сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

"В ходе проверки установлено, что у мужчины были при себе гранаты для страйкбола. Он доставлен в отдел полиции для разбирательства, у него также есть признаки алкогольного опьянения", - сказали в пресс-службе.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, у мужчины было две гранаты. Одна из них выпала в вагоне поезда, из-за чего состав для проверки отогнали в тупик на станцию "Киевская". Вторую гранату мужчина угрожал взорвать, выйдя на станции "Славянский бульвар".

В настоящее время станция открыта.