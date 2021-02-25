Жительница Бурятии и ее сын получили условные сроки за подделку алкоголя на 3,8 млн рублей

ТАСС, 25 февраля. Советский районный суд Улан-Удэ приговорил местную жительницу и ее сына к четырем и трем годам условного срока со штрафом в общей сумме 150 тыс. рублей за незаконное производство и продажу алкогольной продукции почти на 3,8 млн рублей. Об этом в четверг сообщается на сайте региональной прокуратуры.

"Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "б" части 2 статьи 171.3 УК РФ ("Незаконное производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции") и пунктами "а", "б" части 6 статьи 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, совершенные организованной группой, в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

Установлено, что 48-летняя местная жительница и ее 21-летний сын изготавливали алкогольную продукцию без лицензии с сентября 2019 года по июнь 2020 года. Ее стоимость оценивается в 3,79 млн рублей. Весь изъятый товар будет уничтожен после вступления в силу приговора.

"Суд назначил виновной наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года со штрафом в размере 100 тыс. рублей, ее сыну - в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года со штрафом в размере 50 тыс. рублей", - уточняется в сообщении.