В центральную бухту Владивостока по ошибке работника вылились 200 л мазута

ВЛАДИВОСТОК, 25 февраля. /ТАСС/. Транспортная полиция нашла причину загрязнения центральной бухты Владивостока Золотой Рог весной 2020 года. Как сообщает в четверг пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ДФО, более 200 л мазута вылилось в воду из-за ошибки работника компании снабжения судов.

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте был установлен и задержан 34-летний сотрудник предприятия, занимающегося снабжением морских судов нефтепродуктами. Во время перекачки мазута с вагонов нефтебазы на борт морского судна, обвиняемый открыл приемные клапаны и покинул станцию, в результате чего произошло переполнение и разлив нефтепродуктов. Свыше 200 л топлива попали в бухту Золотой рог", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, инцидент произошел весной 2020 года. Уголовное дело было возбужденное по части 1 статьи 252 УК РФ ("Загрязнение морской среды"). Сейчас оно направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем будет передано в суд. Максимальная санкция данной статьи предусматривает арест на срок до четырех месяцев.