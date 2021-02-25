Руководитель подрядной компании на Сахалине присвоил более 1,5 млн бюджетных средств

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Руководитель одной из подрядных организаций на Сахалине может получить до 10 лет тюрьмы за хищение бюджетных средств в особо крупном размере. Сумма ущерба составила 1 млн 540 тыс. рублей, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе управления МВД России по Сахалинской области.

"Своими умышленными действиями предприниматель совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ - "Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет", - говорится в сообщении.

По информации управления, 46-летний директор организации был субподрядчиком при исполнении контракта на строительство в рамках реализации проекта по развитию одного из крупных сельскохозяйственных предприятий. Он использовал не предусмотренные проектно-сметной документацией строительные материалы более низкого качества, соответственно более дешевые, и передал акты приемки работ, в которых указал ложные сведения. Разница в стоимости материалов составила свыше 1 млн 540 тыс. рублей.