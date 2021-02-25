В Чистополе 32,5 тыс. человек остались без водоснабжения из-за прорыва трубопровода

КАЗАНЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Специалисты устраняют прорыв трубопровода в городе Чистополе в Татарстане, на время ремонтных работ без водоснабжения, по предварительным данным, остались 32,5 тыс. жителей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по республике.

"В 23:35 мск 24 февраля поступило сообщение об аварийном отключении холодного водоснабжения в городе Чистополе из-за порыва трубопровода диаметром 300 мм по улице Карла Маркса рядом с домом №2. На время ремонтных работ без водоснабжения остаются порядка 8 000 частных и 40 многоквартирных домов с предварительным количеством населения 32 500 человек, из них 3 861 ребенок", - говорится в сообщении.

Также под отключение попали 20 социально значимых объектов: семь школ, шесть детских садов, один детдом, один детский санаторий, пять котельных. Они были предупреждены перед отключением и имеют запасы воды, уточнили в пресс-службе ведомства.

"Ориентировочное время завершения ремонтных работ и подачи водоснабжения - в 10:00 мск 25 февраля. В 04:40 мск водоснабжение восстановлено по временной схеме, но ремонт не завершен", - говорится в сообщении.