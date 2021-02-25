В двух хостелах в центре Москвы выявили фиктивную регистрацию более 200 мигрантов

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции начали проверку после поступления информации о незаконной регистрации 217 иностранцев в двух хостелах в центре Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию 24 февраля поступила информация о том, что в помещении хостела в Гольяновском проезде, дом 3А, корпус 1, неизвестные с 22 декабря 2020 года по 30 января текущего года, используя доступ к прикладному программному обеспечению и действуя от имени генерального директора хостела, поставили на миграционный учет 175 иностранных граждан", - сказал собеседник агентства.

Аналогичная ситуация была выявлена в хостеле на улице Гольяновской, дом 7А, корпус 4, где на миграционный учет с 27 по 29 января были поставлены 42 мигранта. "По данному факту проводится доследственная проверка", - добавил источник.