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Кризис на Украине

СК России возбудил дело по факту ранения жителя Донбасса украинскими силовиками

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации")

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения мирного жителя поселка Александровка города Донецк украинскими военнослужащими. Об этом журналистам сообщила в четверг официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации")", - сказала она.

22 февраля военнослужащие Вооруженных сил Украины провели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелого вооружения объектов гражданской инфраструктуры по улице Горького в Александровке. В результате был ранен 22-летний мирный житель. "Обстреливая населенный пункт в вечернее время, украинские военнослужащие намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченного числа гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооруженном конфликте", - сообщила Петренко.

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