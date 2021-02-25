СК России возбудил дело по факту ранения жителя Донбасса украинскими силовиками

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения мирного жителя поселка Александровка города Донецк украинскими военнослужащими. Об этом журналистам сообщила в четверг официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации")", - сказала она.

22 февраля военнослужащие Вооруженных сил Украины провели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелого вооружения объектов гражданской инфраструктуры по улице Горького в Александровке. В результате был ранен 22-летний мирный житель. "Обстреливая населенный пункт в вечернее время, украинские военнослужащие намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченного числа гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооруженном конфликте", - сообщила Петренко.