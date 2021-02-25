Бывший мэр Инты отделалась условным сроком за злоупотребления при закупке детской площадки

СЫКТЫВКАР, 25 февраля. /ТАСС/. Интинский городской суд признал бывшего мэра Инты (Республика Коми) Ларису Титовец виновной в злоупотреблениях должностными полномочиями при муниципальной закупке детской площадки. Чиновнице назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно, говорится в сообщении прокуратуры республики.

"Экс-руководитель администрации Инты признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления"). Бывший контрактный управляющий администрации осужден по ч. 1 ст. 200.4 УК РФ ("Злоупотребление в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд")", - говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении Титовец возбудили в мае 2020 года после проведенной прокуратурой и ФСБ проверки. По данным следствия, в 2019 году городская администрация закупила за 4,9 млн рублей детскую площадку. Позднее выяснилось, что площадка не только не отвечала требованиям безопасности, но и цена на нее оказалась завышена на 2,5 млн рублей. Титовец и второй фигурант дела свою вину не признали.

Суд назначил экс-мэру два года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и запретом занимать определенные должности на такой же срок. Второму фигуранту назначен штраф в размере 50 тыс. рублей с запретом занимать определенные должности на два года.