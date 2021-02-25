В Саратовской области шестерых школьников госпитализировали с отравлением

САРАТОВ, 25 февраля. /ТАСС/. Врачи госпитализировали шестерых детей из школы в Красноармейске Саратовской области, у детей диагностировано отравление. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Саратовской области Валерий Радаев дал поручение создать комиссию по выяснению причин отравления шестерых детей в школе г. Красноармейска. Дети сейчас находятся в больнице, их состояние удовлетворительное", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что ситуация находится на контроле властей, на место выехали сотрудники министерства образования области.

В пресс-службе следственного управления СК РФ региона добавили, что проводится доследственная проверка. "В учебном заведении проводится осмотр места происшествия. Затребованы сведения о результатах медицинского обследования пострадавших. Проводится опрос персонала школы", - отмечается в сообщении.