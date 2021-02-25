Два дела возбудили после проверки видео с совещания в администрации Липецкой области

ТАСС, 25 февраля. Следователи возбудили два уголовных дела о злоупотреблении должностными полномочиями и служебных подлогах после проверки видеозаписи с совещания, прошедшего в конце 2020 года в администрации Липецкой области, на котором чиновники региона просили медиков завысить объемы оказанной медпомощи, чтобы не потерять финансирование из федерального бюджета. Об этом сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по Липецкой области.

"Возбуждены два уголовных дела по фактам злоупотребления полномочиями должностными лицами администрации Липецкой области, регионального управления здравоохранения, территориального фонда обязательного медицинского страхования, а также по фактам совершения служебных подлогов должностными лицами медучреждений региона (ч. 1 ст. 292, ч. 1 ст. 293 и ч. 1 ст. 285 УК РФ)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщал ТАСС, в декабре 2020 года в интернете появилась видеозапись с совещания в администрации Липецкой области, на котором вице-губернатор Александр Ильин, глава территориального фонда обязательного медицинского страхования Галина Ражина и руководитель облздрава Юрий Шуршуков призывают главных врачей медучреждений региона вписать в отчеты услуги, которые на самом деле якобы не были оказаны.

"Установлено, что в декабре 2020 года в ходе рабочего совещания, проводимого в режиме видео-конференц-связи, должностными лицами администрации Липецкой области и регионального управления здравоохранения даны противоречащие требованиям ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в РФ" указания о повторном предоставлении реестров счетов с увеличенными объемами оказанной медицинской помощи. В результате чего консолидированная сумма стоимости оказанной медицинскими организациями в ноябре 2020 года помощи должна была увеличиться на 13,5% или почти на 137 млн рублей по отношению к сумме первичного реестра счетов", - говорится в сообщении регионального управления.

Как уточняется в сообщении, сотрудники прокуратуры УФСБ и ГУ МВД по региону выявили, что руководители медучреждений внесли в официальные документы заведомо ложные сведения об оплате фактически не оказанных услуг населению, совершив служебный подлог. "Следствие считает, что со стороны должностных лиц территориального фонда обязательного медицинского страхования допущена халатность в результате отсутствия контроля за использованием средств ОМС, направленных для оплаты фактически неоказанных услуг", - отметили в пресс-службе.