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Два дела возбудили после проверки видео с совещания в администрации Липецкой области

На видеозаписи было зафиксировано, как чиновники региона просили медиков завысить объемы оказанной медпомощи, чтобы не потерять финансирование из федерального бюджета

ТАСС, 25 февраля. Следователи возбудили два уголовных дела о злоупотреблении должностными полномочиями и служебных подлогах после проверки видеозаписи с совещания, прошедшего в конце 2020 года в администрации Липецкой области, на котором чиновники региона просили медиков завысить объемы оказанной медпомощи, чтобы не потерять финансирование из федерального бюджета. Об этом сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по Липецкой области.

"Возбуждены два уголовных дела по фактам злоупотребления полномочиями должностными лицами администрации Липецкой области, регионального управления здравоохранения, территориального фонда обязательного медицинского страхования, а также по фактам совершения служебных подлогов должностными лицами медучреждений региона (ч. 1 ст. 292, ч. 1 ст. 293 и ч. 1 ст. 285 УК РФ)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщал ТАСС, в декабре 2020 года в интернете появилась видеозапись с совещания в администрации Липецкой области, на котором вице-губернатор Александр Ильин, глава территориального фонда обязательного медицинского страхования Галина Ражина и руководитель облздрава Юрий Шуршуков призывают главных врачей медучреждений региона вписать в отчеты услуги, которые на самом деле якобы не были оказаны.

"Установлено, что в декабре 2020 года в ходе рабочего совещания, проводимого в режиме видео-конференц-связи, должностными лицами администрации Липецкой области и регионального управления здравоохранения даны противоречащие требованиям ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в РФ" указания о повторном предоставлении реестров счетов с увеличенными объемами оказанной медицинской помощи. В результате чего консолидированная сумма стоимости оказанной медицинскими организациями в ноябре 2020 года помощи должна была увеличиться на 13,5% или почти на 137 млн рублей по отношению к сумме первичного реестра счетов", - говорится в сообщении регионального управления.

Как уточняется в сообщении, сотрудники прокуратуры УФСБ и ГУ МВД по региону выявили, что руководители медучреждений внесли в официальные документы заведомо ложные сведения об оплате фактически не оказанных услуг населению, совершив служебный подлог. "Следствие считает, что со стороны должностных лиц территориального фонда обязательного медицинского страхования допущена халатность в результате отсутствия контроля за использованием средств ОМС, направленных для оплаты фактически неоказанных услуг", - отметили в пресс-службе.

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