Обвиняемый совершил попытку суицида в суде Москвы после продления ему ареста

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Обвиняемый в незаконном обороте наркотиков после заседания суда о продлении ему срока содержания под стражей совершил попытку суицида. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Преображенского суда Москвы.

"После того как суд огласил постановление о продлении Шапорину срока содержания под стражей, он, находясь в помещении конвоя, попытался покончить с собой. Его быстро обнаружили сотрудники конвойного полка, оказали первую помощь и вызвали скорую", - сказала пресс-секретарь.

После оказания медицинской помощи обвиняемого отправили в СИЗО.

Это не первый аналогичный инцидент в московских судах за последнее время. На прошлой неделе обвиняемый в разбойном нападении нанес себе травмы в Чертановском районном суде, протестуя против отказа допустить на процесс родственников. В этом же суде в феврале прошлого года 71-летний бывший начальник транспортного управления ФСИН Виктор Свиридов, признанный виновным в вымогательстве, покончил с собой.