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Бывший руководитель "Горсвета" Севастополя задержан по подозрению в растрате

По версии следствия, мужчина подписал акт приемки и произвел взаиморасчет за фактически невыполненные работы

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали бывшего руководителя госучреждения Севастополя "Горсвет" по подозрению в растрате средств в особо крупном размере, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ведомства.

"УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена противоправная деятельность бывшего директора государственного бюджетного учреждения "Горсвет", который подозревается в растрате денежных средств в особо крупном размере. Установлено, что в октябре 2019 года ГБУ "Горсвет" заключило с частной фирмой договор на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту объектов наружного освещения на сумму 18 млн рублей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, мужчина, занимая пост руководителя "Горсвета", подписал акт приемки и произвел взаиморасчет за фактически невыполненные работы, "вступив в преступный сговор с руководителем фирмы, имея умысел на растрату денежных средств".

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата в особо крупном размере"). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Ленинский районным судом города Севастополя подозреваемый заключен под стражу, а также наложен арест на имущество.

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