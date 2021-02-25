Четыре человека пострадали в ДТП с участием трех машин на трассе под Вологдой

ВОЛОГДА, 25 февраля. /ТАСС/. Три легковые машины столкнулись в четверг утром на 482-м км автодороги Москва - Архангельск в Вологодском районе Вологодской области. В результате пострадали четыре человека, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по области.

"Авария произошла сегодня около 08:30 мск на 482-м км автодороги Москва - Архангельск в Вологодском районе. Предварительно, водитель автомобиля Kia, допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с автомашиной Hyundai под управлением женщины 1992 года рождения. Затем с этими машинами столкнулся автомобиль Lada под управлением мужчины 1991 года рождения. Пострадали все водители, а также пассажир - девушка из Lada, - сообщили ТАСС в областном УМВД.

Как пояснили в пресс-службе управления, женщина-водитель машины Hyundai, предварительно, получила ушибы и от госпитализации отказалась. Остальные водители доставлены в больницу с подозрением на ушибы и переломы. Характер травм пассажира уточняется - от удара Lada Kalina вылетела в кювет и перевернулась.

Все последствия аварии на месте устранены, движение по трассе не ограничено, добавили в УМВД.