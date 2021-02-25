Сотрудники правоохранительных органов допрашивают вице-премьера Башкирии Бориса Беляева

УФА, 25 февраля. /ТАСС/. Оперативные мероприятия правоохранительных органов в отношении вице-премьера - министра ЖКХ Башкирии Бориса Беляева связаны с его работой мэром города Кумертау. Ранее по связанной с этим же городом ситуации был задержан министр строительства региона Рамзиль Кучарбаев, сообщила ТАСС пресс-секретарь главы республики Диана Ихсанова.

"Речь идет о предварительном общении Бориса Беляева, вице-премьера - министра ЖКХ Республики Башкирия, со следователями по эпизоду, произошедшем несколько лет назад и связанным с делом другого участника правительства республики. Рамзиль Кучарбаев также несколько лет назад имел отношение к событиям, которые стали предметом изучения силовых структур. Дело в том, что Борис Беляев тогда работал мэром города Кумертау", - сказала Ихсанова.

В обоих случаях речь идет о превышении должностных полномочий и неэффективных тратах, отметила собеседница агентства, выразив надежду на объективное решение правоохранителей.

В начале февраля Кучарбаеву было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). По версии следствия, в 2017 году обвиняемый, занимая пост начальника управления капитального строительства Башкирии, подписал акт о завершении строительства очистных сооружений в городе Кумертау, зная, что на объекте не проведены пусконаладочные работы. На основании подписанных чиновником документов администрация города ввела в эксплуатацию очистные сооружения, хотя фактически они до сих пор непригодны для использования. Ущерб бюджету превысил 95 млн рублей. Беляев занимал пост мэра Кумертау с 2010 по 2019 годы.