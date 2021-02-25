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В Подмосковье задержали мужчину, который поджег магазин цветов

Мужчина получил ожеги

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Уроженец ближнего зарубежья в Реутове облил бензином магазин цветов и поджег его. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Об этом сообщила в четверг ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в полицию поступило сообщение о том, что в городском округе Реутов у одного из домов на улице Дзержинского мужчина облил бензином магазин цветов и поджег его. "Прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния. Им оказался 22-летний уроженец одной из республик Средней Азии, который в результате произошедшего получил телесные повреждение в виде ожогов", - сказала Петрова, добавив, что пострадавший госпитализирован.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждения имущества").

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