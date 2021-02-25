Ребенок пострадал из-за прорыва батареи в подъезде дома в Москве

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Ребенок пострадал в подъезде жилого дома на востоке Москвы из-за прорыва батареи отопления. Как сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичной прокуратуры, по данному факту начата проверка.

"По предварительной информации, 25 февраля в подъезде жилого дома на 16-й Парковой улице произошел прорыв радиатора отопления. Находившийся в подъезде несовершеннолетний 2009 года рождения доставлен в больницу", - сообщили в прокуратуре.

В ходе проверки, которую проводит Измайловская межрайонная прокуратура, будут установлены причины произошедшего и дана оценка исполнению ответственными лицами требований законодательства, регламентирующего содержание общедомового имущества многоквартирного дома.