В Петербурге осудили членов банды за разбойные нападения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Городской суд Санкт-Петербурга приговорил восьмерых членов банды к заключению в колонии на сроки от 5 лет и 3 месяцев до 13 лет и 3 месяцев за бандитизм, разбойные нападения и похищение бизнесменов. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Турпала Ахмедханова, Хасана Даудова, Алхазура Расуева, Руслана Асламбекова, Рамзана Атабаева, Абубакара Арсакаева, Ибрагима Алиева, Магомеда Хезриева", - говорится в сообщении.

Ахмедханов и Расуев приговорены к 13 годам, Даудов - к 13 годам и 3 месяцам, Асланбеков - к 11 годам, Атабаев - к 10 годам, Херзиев - к 5 годам и 3 месяцам колонии строгого режима. Арсакаеву и Алиеву назначено по 3 года колонии общего режима, однако их сразу же освободили, так как они уже отбыли этот срок, находясь в СИЗО.

В феврале 2018 года сообщалось о задержании членов этнической преступной группировки в Петербурге. По данным источника в правоохранительных органах, при обыске у них нашли боевой пистолет и шесть травматических пистолетов с признаками переделки для применения боевых патронов. По данным источника, задержанные были причастны к преступлениям против бизнесменов и представителей национальных диаспор. Всех задержанных после этого заключили под стражу.

Как уточнили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу, сотрудники которого расследовали уголовное дело, обвиняемые с 2017 года по 2018 год, совершили пять разбоев, два вымогательства, похищение человека, а также преступления в сфере незаконного оборота оружия и боеприпасов. Их признали виновными по статьям 209 УК РФ ("Бандитизм"), ч. 3 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия"), ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой"), ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека"), ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство") и ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").