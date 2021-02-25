Полиция не обнаружила опасных предметов в здании дворца культуры в Калуге

NFCC, 25 февраля. Опасные предметы не обнаружены в здании дворца культуры "Арена КТЗ" в Калуге, посетители которого были экстренно эвакуированы с проходившего в четверг концерта из-за анонимного сообщения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

"Проверка завершена. Информация не подтвердилась", - уточнили в полиции.

Как сообщалось ранее, анонимное сообщение о нахождении бесхозного предмета стало причиной эвакуации зрителей, пришедших на концерт исполнительницы Алены Швец, из здания дворца культуры "Арена КТЗ" в Калуге .

Организаторы концерта Алены Швец в соцсетях заявили, что концерт будет перенесен на 26 февраля. При этом зрители, пришедшие на мероприятие, оставляли комментарии о том, что из-за экстренной эвакуации были вынуждены в течение продолжительного времени находиться на улице без верхней одежды.