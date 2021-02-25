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LA Times: неизвестные похитили собак Леди Гаги

Певица назначила награду за их возвращение

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Неизвестный украл в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) двух собак американской певицы Леди Гаги, за их возвращение назначена награда. Об этом в четверг сообщила газета LA Times

По ее сведениям, похищение произошло в среду вечером, когда их выгуливал помощник артистки. Неизвестный выстрелил в него из пистолета и увез на белом автомобиле двух французских бульдогов. Третьему щенку удалось убежать, позднее его нашел телохранитель певицы.

Информации о состоянии помощника певицы пока не приводится.

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