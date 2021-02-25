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Движение затруднено на Новорязанском шоссе в Москве из-за ДТП с пятью автомобилями

По предварительным данным, два человека пострадали

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Движение на Новорязанском шоссе в Москве в сторону центра затруднено из-за аварии с пятью автомобилями. В результате ДТП, по предварительной информации, пострадали два человека, сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Новорязанском шоссе, 1А столкнулись пять автомобилей в первой, второй и частично третьей полосах движения с последующим наездом на пешехода. По предварительной информации, пострадали два человека. Движение в сторону центра затруднено", - говорится в сообщении.

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